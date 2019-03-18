新股專輯︰盛世大聯保險周二起招股　6222元入場

專業汽車保險代理機構盛世大聯保險代理(01879)周二起至周五(22日)招股，每股招股價介乎23元至30.8元，一手200股，入場費6,222.07元。



是次發售4,262.66萬股H股，一成為公開發售，最多集資13.12億元，集資所得約40%用於擴大保險代理業務的地域覆蓋範圍；約28%用於擴充業務發展、銷售及營銷等能力；約17%用於提升IT基礎設施；約5%用於戰略投資及收購機遇；及約10%用於營運資金和一般企業用途。



該公司是次引入兩名基礎投資者，合共認購3,000萬美元等值股份，包括中國人保財險(02328)認購1000萬美元，個人投資者Zhou Minghua認購2,000萬美元。



該公司執行董事兼創始人葉再長指，公司與中國人保財險一直有合作，而且關係良好，相信日後將有更緊密合作。



他又透露，公司已經與59間保險公司建立業務關係，其中17間訂立戰略合作協議，如太平洋財險、太平財險及基投中國人保財險等。



葉再長又指，公司將努力發白保險代理業務的地區覆蓋範圍，計劃在三年內將保險代理業務覆蓋範圍拓展至廣東、江蘇、山東等30個城市。



該公司2014年12月31日在內地三板掛牌，並於去年6月21日起自願停牌，停牌前最後一個交易日的收盤價為13.6元人民幣，導致A股股價較是次招股價有所折讓。葉再長解釋，新三板的交投量較低，所以股價未能完全反映公司估值，而香港是國際化資本市場，在港上市對公司有利作用，上市亦非為了估值，並強調估值是由市場決定。

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