雅生活服務：冀今年營收維持雙位數增幅

物管商雅生活服務(03319)曾訂立至2020年達到百億元人民幣(下同)收入規模的目標，董事會聯席主席兼首席執行官黃奉潮表示，預期今年業務增長率可保持雙位數，以現時增長水平計，有信心明年收入可達百億元水平。



截至去年底止，雅生活來自第三方物業項目及收購管理合約面積佔比接近60%，已超越兩大股東雅居樂(03383)及綠地控股(600606.SH)提供的合約面積比例。他表示，今年第三方佔比或能提前達到80%目標水平。



他解釋，預期未來每年合約面積可增長超過1億平方米，當中超過65%來自第三方項目及收購。他又透露，現時正與一家內地政府公共服務商洽談合作，目標進入辦公室、醫院、學校及公共設施管理市場。



該公司於今年首兩個月收購青島華仁及哈爾濱景陽兩家物管商的控股權，首席財務官兼聯席公司秘書李大龍指，由於部分交易涉及利潤對賭協議，因此目前實際已付金額並不多，未來會好好運用資金，集中在內地主要經濟地區尋找潛在收購的龍頭企業，但強調絕不會為花錢而收購。

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