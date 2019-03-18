陳沐文：內地「拆牆鬆綁」　香港宜釐清定位好把握

按國務院早前頒布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，就內地引入香港建築及相關工程諮詢等專業服務方面，《規劃綱要》特別提出多項措施，包括在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴建立港澳創業就業試驗區，試點允許取得建築及相關工程諮詢等港澳相應資質的企業和專業人士為內地市場主體直接提供服務，並逐步推出更多試點及開放措施，以及擴大香港工程建設模式實施範圍，推出更多對香港建築及相關工程業界的開放措施等等。



香港與內地就房地產發展項目設計及施工管控法制差異較大，兩地建築師的工作內容及權責範疇亦大相逕庭。內地項目是由建設單位(發展商)主導，聯同磡察單位、設計單位、工程監理單位及施工單位「五方負責」。



如將項目建設過程分為方案設計、施工圖設計、建造工程合約招標、工程監理等階段，內地建築師作為項目設計單位，只負責方案設計及施工圖設計；施工監督則另由監理單位負責。故一旦項目質量出現問題，各方責任經常難以釐清。



香港發展項目則由建築師擔任項目總負責人；包括設計、建造工程合約招標及工程監理等整個建設過程，建築師要「由頭跟到尾」。若日後工程質量出現問題，除施工單位外，建築師也需要負上法律責任。此「建築師全過程負責」制度在香港房地產開發項目沿用已久，持之有效。



近年來，內地政府亦察覺到發展項目由發展商主導負責項目監管，存有利益衝突，項目工程易出現違法違規、缺漏隱患等弊端。所以內地借鑑香港由專業人士負責的制度及經驗，現已在全國五個特定區域，包括大灣區的深圳前海、先行先試「建築師負責制」。目前《規劃綱要》提出的試點，相信是想將香港建築師全過程專業服務及管理經驗進一步引入，推廣至整個大灣區，與國際專業化項目管理接軌。



要鼓勵香港企業及個人往內地發展，關鍵是能「拆牆鬆綁」，落實內地行政管理政策便利措施。我們歡迎《規劃綱要》提出放寛大灣區企業准入門檻，同時期望在其他內地試點區域參考深圳前海做法，設立《企業准入名冊》，允許香港建築師事務所直接提供服務。名冊可涵蓋香港建築署建築顧問公司名冊及香港建築師學會公司會員名冊等。



去年香港建築師學會曾與深圳前海開發投資公司合作，為香港青年建築師舉辦一個建築設計比賽，美化前海新區內一個市政設施。在短短三個月內便收到數十份參賽作品，且設計多元化，廣受內地主辦單位/評委好評，充分反映出香港青年建築師的才華及創意，最終優勝的香港建築師亦獲邀參與該項目後續設計及施工階段諮詢工作。如大灣區內可多舉辦類似的建築設計比賽，提供發展機遇，相信可鼓勵更多香港青年建築師參與內地項目。



同時，近日出台「港人港稅」安排，相信會更吸引香港企業及人才到大灣區內地城市發展。



香港早年受惠於中國自80年代改革開放的契機，經濟高速發展，一躍成為國際專業服務、金融及貿易中心。然而，近年來全球競爭日趨激烈，貿易保護主義不斷抬頭，香港亦未能獨善其身。同時內地多年來積極有為推動發展新型經濟，大灣區個別城市如深圳，其本地生產總值已首次超越香港，生產總值實質增長亦高於香港。



現《規劃綱要》已出台，區域內各地勢將更加積極推動圍繞綱領的建設工作。所以香港面對大灣區以推動服務貿易自由化，以創新發展為核心的經濟合作，必須找到香港未來發展重點所在，充分發揮香港的相對優勢，分工協作，互惠互利，融入國家發展大局，共同打造世界級國際城市群的優質生活灣區。



香港建築師學會原會長 陳沐文

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