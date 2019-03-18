又發功！特朗普籲美企關閉中國廠房

美國總統特朗普最新在其社交媒體帳戶Twitter留言，說：「通用汽車(GM)與聯合汽車工人工會(UAW)將在今年9月或10月開始會談。為何(那麼遲)？等等，要現在開始！美國正經歷史上其中一段最好的經濟時刻，我希望職位留在美國，想見到Lordstown(俄亥俄州)重開或賣給可以很快開幕的公司！汽車公司全部返回美國，每個人都要返回美國，我們目前擁有全球最好的經濟，令全球仰慕。目前俄亥俄州就要大型及美麗的廠房，將中國或墨西哥的廠房關閉吧！它們在特朗普上任前投資過大，大過美國，職位是時候回家了！」



事緣GM近日宣布關閉俄亥俄州Lordstown車廠，並導致1,700人失業，GM將關廠責任推至UAW身上。特朗普周末在Twitter指，由於美國經濟良好，通用汽車必須繼續營運在俄亥俄州Lordstown的工廠，更建議該公司「可能是透過不同的方式，或更換新老闆」。



他又提及，豐田汽車正在美國投資135億美元，其他投資者亦然，同時強調時間緊迫，敦促通用汽車要趕快行動。

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