新興市場之父：支持英國硬脫歐　有利新興市場

外國傳媒報道，曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、去年「貼中」新興市場有股災、並有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)最新表示，支持英國「硬脫歐」(即無協議下脫離歐盟)！一旦英國是「硬脫歐」，將對新興市場帶來「了不起」的結果。



他說：「如果英國能說，該國是自由貿易，每個人都能進入該國，貿易不會有任何問題的話，這樣的脫歐將是了不起。這對英格蘭有利，對全球其他國家都有利，尤其是新興市場。不要忘記，英國與很多大型新興市場關係密切。」



麥樸思的言論與市場主流意見截然不同，市場目前最不想看到「硬脫歐」，因這是史無前例，恐令金融市場頃刻崩潰。



英國首相文翠珊計劃將兩度被下議院否決的脫歐協議草案，於本周四(3月21日)第3度闖關。她在報章撰文希望議員妥協，否則脫歐可能進入漫長的過程，被逼參與5月的歐洲議會大選，甚至不能實現脫歐。



文翠珊要在第3次脫歐協議表決中勝出，必須得到多數十名國會議員的支持，其中最關鍵的是北愛爾蘭民主聯合黨的10名議員。與此同時，在野工黨領袖郝爾彬已去信國會下議院議員，邀請他們參加討論，尋求跨黨派的妥協方案。

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