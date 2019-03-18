道指早段跌53點　波音再挫逾2%

波音公司股價再下挫，拖累美股道指早段跌53點，至25,795點；納指則升18點，至7,707點；標指升5點，至2,827點。



波音公司可能遭到聯邦監管機構調查，股價早段挫2.64%至368.99美元。不過，財經雜誌《巴隆氏》不建議現水平沽出波音的股份，指出該公司股價現時相當於今年預測自由現金流不足14倍，遠低於標指的近20倍。不僅如此，過去涉及相同機種發生意外後，該公司股價亦會反彈。



資產管理公司Needham將Facebook(Fb)的投資評級由「買入」下調至「持有」，對該公司近期公布的改善私隱和加密訊息舉措感到憂慮。美銀美林亦將Fb目標價由205美元降至187美元。Fb股價早段跌2.31%至162.14美元。

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