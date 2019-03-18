新盤UPDATES︰啟岸超購逾2.5倍　海日灣單日賣10伙

樓市熾熱，新盤市場亦活躍，多個樓盤單日連錄成交，而豪宅樓盤亦獲不少買家追捧。



●啟岸截票收526張登記 超購逾2.5倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，旗下紅磡啟岸剛截止認購登記，共錄得526張入票，超額認購逾2.5倍，入票者中，40至50%來自九龍區，30%來自新界區，而投資者則佔35%。



他表示，樓盤將於周二(19日)次輪發售148伙，對銷情有信心，會視乎明日情況決定加推安排，或會首度推出項目特色戶。



香港置業行政總裁李志成指出，特意於區內設立專門店，紅磡區內交投活躍，2月錄65宗二手註冊，按月升5%，創6個月新高。



●啟岸首錄兩宗交易未有進展個案

恒基地產(00012)的紅磡啟岸首錄兩宗交易未有進展個案，均屬3月9日開售首天售出的單位，其中5樓C3室，成交價逾502.26萬元，至於15樓B1室，成交價則為559.36萬元。發展商隨即將兩個單位停售。



●深水灣徑8號1座5B標售 成交價逾2.21億元

南豐集團等發展的壽臣山深水灣徑8號，以招標形式售出1座5樓B室，實用面積3,641方呎，成交價逾2.21億港元，呎價6.08萬元。該項目至今共售出6個單位，套現約16億元。



●尚珩分層單位成交價逾4000萬元沽

香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，沙田九肚尚珩今天(3月18日)售出2座9樓C單位，實用面積為1,597方呎，屬四房雙套間隔，成交價4,152.2萬元，呎價26,000元。



項目至今已售出近81%分層單位經已售出，剩餘最後9伙。連同早前售出的38個住客停車位，總成交金額逾28.43億元。



●雲滙第1期標售19伙 套現逾1.9億

新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第1期，今日共沽出19伙，成交價介乎636.4萬至1,610.4萬元，共套現逾1.9億元。



同系將軍澳日出康城晉海II，以招標形式單日連沽8伙，成交價介乎648.1萬至994.7萬元，合共套現逾6,690萬元。



集團於西半山巴丙頓山售出15樓B室，實用面積621方呎，成交價2,092.7萬元，實用呎價33,699元。



●海日灣單日賣10伙 套現逾7800萬

億京集團旗下大埔白石角海日灣，單日售日10伙，成交價介乎674.4萬至1,142萬元，合共套現7,819.6萬元。



●匯璽新增交易未有進展個案

新地的西南九龍匯璽錄得一宗交易未有進展個案，單位為海鑽匯12樓B室，原於本月10日以5,228.85萬元售出。



●星漣海四房買家 可享最高26萬元優惠

長實集團(01113)旗下馬鞍山星漣海，推出全新「入伙最賞」優惠，凡於3月22日至5月5日期間，購買首8個指定四房單位可享折扣優惠，其中四房雙套房單位買家可獲總值26萬元優惠，包括額外18萬元售價折扣及家電禮券等，而四房一套房單位買家則可獲總值16萬元優惠。



該公司高級營業經理楊桂玲表示，樓盤現僅約8%單位待售，當中的四房一套房單位只剩4個。項目累售421伙，佔整體項目逾92%，套現逾80億元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/