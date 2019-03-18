樓價UPDATES︰呎價低水　天水圍居屋受捧

天水圍區仍有不少500萬元以下的已補價自由市場居屋單位，由於可承做較高按揭，因而受買家追捧。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山華庭閣高層A室，實用面積805方呎，以三房包括套房間隔，向西北，望開揚海景，成交價1,721萬元，實用呎價21,379元。原業主於2011年8月以1,050萬元買入，持貨8年帳面獲利671萬元。



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九龍區



●將軍澳廣場8座極高層G室，實用面積737方呎，以三房包括套房及連工人套房設計。有同區用家看好後市，加上單位寬敞實用，故斥約1,150萬元入市作換樓之用，實用呎價約15,604元。原業主持貨11年，帳面獲利約617萬元。



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新界區



●天水圍天愛苑B座低層15室，實用面積438方呎，有區內買家鍾情單位能承做高成數按揭，於已補價自由市場以406萬元購入，實用呎價為9,269元。原業主於2008年以約72萬元購入，持貨10年多，期內升值逾4倍。



●馬鞍山薈朗3月暫錄約6宗租賃個案，包括2座高層B07室一房戶，實用面積293方呎，以14,200元租出，實用呎租逾48元。新租客感屋苑樓齡新，間隔合用，即租入作自用。



●上水邁爾豪園本月錄約兩宗成交，包括一幢雙號屋，實用面積約1,795方呎，以三房間隔。有買家需經常往來中港兩地工作，認為屋苑位置便利，附雅致裝修，故考慮不久即決定以1,675萬元購入，實用呎價約9,331元。



●東涌東堤灣畔8座中層E室，採兩房間隔，享少海景，實用面積約527方呎。原業主開價約720萬元放盤近兩個月，議價後獲首置客以700萬元承接，實用呎價約13,283元。買家心儀屋苑鄰近港鐵站，交通便利，因此睇樓1次即決定入市。



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