【又係叫車App】以色列Gett擬今年內上市

繼美國的Uber和Lyft後，以色列叫車應用程式(App)Gett創辦人Dave Waiser接受外媒訪問時表示，正計劃今年內赴倫敦或以色列上市。



Waiser表示，競爭對手Lyft的上市計劃，啟發了Gett的集資大計。他續指，「相信有很多資本在等待着投資『科技』，亦相信其商業模式合情理。」與上述兩家對手不同的是，Gett為一個平台，讓乘客可藉此預約的士。



另方面，據報Lyft在遞交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中，更新了首次公開募股(IPO)細節。Lyft預計發售3,077萬股A類普通股，股價區間為62至68美元。外媒援引知情人士消息稱，該公司計劃在IPO中籌集最高21億美元，預期估值185億美元。



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