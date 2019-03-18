見底了？華爾街大行唱好歐洲經濟

外國傳媒報道，美國華爾街大行開始唱好歐洲經濟了！



高盛表示，歐元區數據出現超出預期的勢頭，暗示經濟可能已見底反彈。摩根士丹利也持有相同觀點，指歐洲有賴於中國經濟，而中國經濟正顯現掉頭向好的迹象。花旗經濟驚奇指數也顯示，歐洲經濟局勢有改善，目前該指數處於5個月高位。下一個考驗將是周五(3月22日)公布的3月採購經理指數(PMI)初值。



高盛認為，歐元區經濟增長近期在1%附近企穩，下半年年度化經濟增幅勢加快至1.4%。雖然經濟指標可能尚未顯現勢頭增強的迹象，但財政政策放鬆、油價下跌，以薪金增幅轉強，可能起到提振作用。



摩根士丹利稱，中國綜合PMI新出口訂單改善，該指標往往預示歐元區相同指標的走勢。對投資者來說可能是福音。往績顯示，在歐元區PMI見底反彈後，歐洲股市在隨後6個月中平均可上漲9%。

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