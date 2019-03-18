鼎益豐披露證監會曾上門搜查

正在停牌的中國鼎益豐控股(00612)披露，香港證監會於3月8日(周五)、即該股遭勒令停牌當日，帶同搜查令造訪公司物業，以獲取調查相關文件及資料並扣查若干文件。至今概無就因搜查令的執行提出任何指控或作出拘捕。



該公司續稱，其營運並未受到重大不利影響，並正考慮採取適當步驟以恢復公司股份買賣。



資料顯示，香港證監會早前援引《證券及期貨（在證券市場上市）規則》之第8.1條勒令停牌，質疑鼎益豐的上市文件或公告所載資料，成為2019年第一宗同類停牌個案。該公司股價停牌前報23.1元。



鼎益豐乃所謂的「21章公司」，即本身並不經營特定主要業務，只以投資為目標，並作多元化分散投資的金融業上市公司，受上市規則第21章規管。根據上市規則，這類公司對其所投資企業的權益不得超過三成，而且投資公司應合理地分散投資，在單一公司的投資價值不能超過該公司進行投資時的資產淨值的20%。



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