古勝：水泥股短線冇運行

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美股上周五氣氛良好，三大指數全線向上，加上市場憧憬中央隨時再降準減息，帶動港股周一重新發力，恒指破位而上，全日幾乎無回過，恒指以全日高位29,409點收市，升396點，主板成交1,168億元。若然周二收市時仍企穩29,200點樓上，港股未來應該仲可看高一線。



古勝一向認為「錯就要認，打就企定」，無論係做人抑或投資都適用。早前見恒指無氣無力，部分強勢板塊又回軟，故選擇且戰且走，未有建議大手押注重磅股，結果就跑輸大市。不過，投資係計大圍數，唔需要因為一兩次挫敗就失信心，只要努力做好選股功課，最終亦可成為贏家！



睇番恒指幅日線圖，若以2018年歷史高位33,484點跌到落10月低位24,540點計，其實年內已先後上破反彈調整幅度之黃金比率0.236、0.382及0.5，即分別約26,651點、27,957點及29,012點阻力，下站就要挑戰0.618約30,067點。



由於此位正值三萬點關水平，而且亦貼近去年三至6月橫行區底部位置，所以能否話咁易就成功闖關，就真係要拭目以待。



論及周一最亮眼板塊，非內房莫屬。市場主要炒作海南省重啟「商轉公」房貸，以及內地穩經濟下，憧憬人行年內進一步降準減息。三大內房藍籌中國海外(00688)、華潤置地(01109)及剛公布業績的碧桂園(02007)升幅介乎3.3至9%。至於二三線內房表現同樣標青，雅居樂(03383)升10.7%，融創中國(01918)升6.8%，富力地產(02777)升4.5%。



策略上，由於今轉內房股主要炒國策變動，相信大型內房的受惠程度較高，加上規模大以及財政實力亦較強，所以如果要追貨，必然係揀大唔揀細。當中在下較為看好潤地，周一股價已上破營造了三個幾月的橫行區阻力，相信唔會炒得一日咁短癮，值得候低於32至33元吸納，目標價36元，止蝕位30.8元。



相對地，以往時不時拍住內房股做好的水泥股，今期就認真唔好彩，行業負面消息不少，如發改委擬調研水泥定價、北京市要求工地禁用袋裝水泥、唐山市數十間水泥廠緊急停產應對減排措施，引致水泥股周一全面捱沽。



大行瑞信就指，消息或限制次季水泥需求高峰期之潛在價格升幅，但考慮到產品需求彈性及潛在新增產能有限下，預期價格不會大跌。真金白銀向來最現實，既然消息不利短線氣氛，資金都選擇先沽為敬。海螺水泥(00914)、華潤水泥(01313)、金隅集團(02009)及中國建材(03323)跌幅介乎1.7至4.1%，短線相信可放埋一邊，至於中長線買唔買得過，就要睇往後政策會否再轉向。

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