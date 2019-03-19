恒生手機銀行「人氣」飆45%

首批虛擬銀行發牌進入倒數階段，傳統銀行紛紛變陣迎戰。恒生銀行(00011)改善手機銀行應用程式後，今年首兩個月每月平均造訪人次飆升45%，超越桌面版電子銀行，渣打銀行(香港)亦於宣布推出無提款卡的手機「撳錢」功能。



恒生數碼銀行主管鄭維章表示，去年該行流動理財活躍用戶按年增加35%，自去年10月起以手機應用程式造訪人次超越桌面版，而且受惠連接「轉數快」的支付平台轉帳，流動理財轉帳交易量急飆4倍。他指出，為應對電子化高速發展，過去一年該行數碼銀行員工增加六成，冀未來進一步強化個人理財平台。



在手機銀行「大行其道」的環境下，他稱目前有近六成客戶，使用流動保安編碼或生物認證功能登入手機銀行，該行趁機於平台增加理財產品服務，透露去年數碼保險的年度新做保費按年增長近五成，而經手機投保旅遊保險的交易次數，按年增加逾四成。



另邊廂，渣打香港推出「掃」二維碼(QR code)「撳錢」，該行客戶毋須使用提款卡及輸入密碼已可提款，前提是需先經手機銀行預設提款指示。值得留意的是，提款指示的有效時間限於60分鐘，期限過後則須另設新指示，每日現金提款上限為1萬元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm