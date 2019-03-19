TVB盈警　股價挫8.5%創廿年低

電視廣播(TVB)(00511)上周五(15日)發盈警，預期去年業績轉盈為虧，該公司股價周一(18日)曾逆市急挫9.55%，低見14.02元，收市依然下挫8.52%，報14.18元，創1998年9月1日之後的超過20年收市新低，市值單日蒸發逾5.78億元。



早前TVB發表的通告指出，該公司持有覃輝旗下星美控股(00198)發行的兩批債券，分別為一批2,300萬美元於2020年到期、年利率為9.5%之無抵押可贖回定息債券，另一批為8,300萬美元於2020年到期、年利率為7.5%有抵押可換股債券，兩批債券均可延長至2021年。



不過，由於估計很可能就星美發行的債券錄得減值開支/虧損約5億元，導致TVB本身截至2018年12月底止年度出現淨虧損約2億元，而對上一年度則錄得淨利潤逾2.43億元。



此外，星美旗下全資附屬公司星美投資(香港)等，現遭尚誠融資(原告)入稟香港高等法院追還欠款及要求交出按揭物業，有關物業為渣華道港濤軒25字樓A與B單位及該廈一個車位。入稟狀指，欠款源於星美旗下兩間公司去年與原告訂立的貸款協議及按揭，星美投資(香港)等則簽立擔保書，而入稟狀未有顯示欠款數額。

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