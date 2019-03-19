林嘉麒：熱錢未到　港股待爆發

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指周一創年內新高，以全日高位29,409點收市，正式進入去年6月中下旬的區域(29,285至30,012點)。此區域有着特殊的意義，當時250天線在29,296點，恒指失守了該牛熊線後展開跌浪，由29,296點跌至去年最低位的24,540點。繼今年2月13日重上牛熊線後，恒指再重上當日的牛熊線水平，某程度上恒指重現牛勢。



上周提及，短期大市走勢仍屬偏強，短線重上29,000點不足為奇，也是熊二反彈的目標。現時突破29,296點，短期走勢更強，加上本周有騰訊(00700)業績及聯儲局議息等，大市料挑戰下一個目標，為2018年6月19日的30,012點裂口位。



無疑恒指走勢不俗，惟資金流向未完全反映近期強勢。美國財政部近日公布1月份的國際資本流動(TIC)資料，資料顯示，今年1月長期證券、短期美國證券和銀行業領域的外資淨流出1,437億美元。其中，外國私人資本淨流出1,236億美元，外國官方資本淨流出200億美元。要留意，這是外資連續第二個月淨流出美國，並且是2016年9月以來的最大單月淨流出。



值得注意的是，分項資料顯示外資拋售美國資產是全方位的，包括：外國居民減持美國國債125億美元；外國居民持有的以美元計價的短期美國證券和其他託管債務減少了122億美元；銀行對外國居民以美元計價的淨負債減少了1,117億美元。去年12月，外資淨流出1,135億美元，12月和1月TIC外資合計淨流出2,572億美元，是2009年2月以來的最大兩個月淨流出。



股市方面，資料顯示外資在1月淨賣出了312億美元股票(私人淨賣出319億，官方淨買入7億)，一年內淨流出高達1,879億美元。相反，一年內私人淨買入財政部債券及票據高達1,799億美元。不過，美股走勢未受外資流出影響而持續向好，除了去年初曾出現短暫回吐，10月更創歷史新高，這意味着去年美股的上漲都是由美國本土資金拉動的，今年1月也不例外。



現時美國本土資金仍撐着美股，相反港股近期轉強，成交雖然增加至1,000億元以上，但估計由美國市場流出的資金還未流入區內股市。由於美元與港元息差高達100個基點，套息交易活動仍是主流市場無風險交易，港匯處於弱方保證水平將持續一段時間。未來當美國息率開始回落，套息交易不再有利可圖，屆時從美國市場流出的資金流入港股後，恒指加快推高的機會就會更大。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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