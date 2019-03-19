滙豐保險擬增聘百人　將推更多網上投保產品

去年香港保險市場增長強勁，滙豐保險香港行政總裁文德華相信，今年保險銷售將會延續增長，公司擬增聘約100名前線員工。他又透露，已向政府當局申請推出自願醫保產品，但難望成為首批推出產品的公司之一。



市民高度關注的首批自願醫保產品將於4月1日推出，多間保險公司已表明獲得食物及衞生局批出標準計劃的申請。惟文德華稱，滙豐未必能成首批推出的保險公司，但相信其扣稅優惠將吸引市民投保，又提醒市民坊間的相關資訊過多，市民投保前應小心留意條款。



面對中美貿易摩擦及英國脫歐等宏觀經濟因素，他認為市場更樂意將資金投放於保險產品，作為另類長期穩定回報投資。另方面，公司去年積極加強分行及網上銷售渠道，過去兩年的保險財務策劃經理已倍增至500人，冀年內經各渠道銷售的金額可普遍增長兩成。



滙豐保險首席分銷業務總監趙文彬更透露，自推出數項網上投保的產品4個月以來，已佔新保單數目兩成，當中以高息人民幣儲蓄保最受歡迎，反映客戶開始轉趨使用網上渠道投保。文德華又指，公司擬將更為相關的保險服務加插至手機程式，並於下半年增加更多網上投保產品。



對於經快速通道獲批牌照的全網上銷售保險公司陸續加入戰場，他對此並不擔憂，反而期望新一批加入的對手，可為整個業界帶來衝撃及挑戰，才能推動業界進步。



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