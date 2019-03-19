陳蓓敏：內房板塊報佳音　中海宜獲利

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，本周聯儲局議息，市場料按兵不動，重要是窺探官員對未來經濟預期。此外，周四英國首相文翠珊將再次在國會下議院表決脫歐方案。



周一港股走勢亮麗，高收於29,409點，不但創年內高位，亦是過去八個多月高位。恒指若能企穩29,000點水平，後市有力挑戰30,000至30,200點。



指數上升，功臣以地產和工商分類表現最好，前者升2.45%，後者升1.78%。港交所(00388)升穿年內新高位，曾見281.8元，與歷史高位296.44元尚有距離。股王騰訊(00700)將於周四公布末期業績，周一升2.7%，欲挑戰月內高位370元。手遊收入放緩為市場共識，網絡廣告及雲業務為市場焦點，亦是未來亮點，短線上下區間為350至388元。



除騰訊外，周四尚有中國移動(00941)和長和系等陸續公布業績。嚴重發生事故的港鐵公司(00066)，最低只見46.95元，如閃電一現，最終高收於47.7元，可見市場投資者趁壞消息入貨。



內地兩會閉幕，接着便是實務而行，4月1日起實施生效減製造業增值稅3至13%；5月1日亦下調社保費率。內地股市做好，周一滬綜指升約2.5%。



受惠人民幣匯價及部分房企公布優異業績推動，內房板塊表現突出，龍頭中國海外(00688)周一更單日升逾7%，高收30.45元。年初持有者可先行食胡，或繼續持有作中長線投資。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，持有港交所及港鐵，客戶持有港交所、騰訊、港鐵及中海，證監會註冊編號：ACG 082)

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