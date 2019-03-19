鄔必偉：脫歐限期延遲　英國可平穩過渡

富途證券國際(香港)鄔必偉在東方產經「專家點評」專欄表示，上周對於英國和歐洲來說，都是非常重要的日子。英國下議院表決三個議題，一、是否同意首相文翠珊和歐盟訂立的脫歐協議修訂版；二、是否同意英國無條件脫歐；三、是否同意首相和歐盟協商延期脫歐。本月29日，就是英國脫歐的限期。



第一項議題被大比數否決，這就意味着即使在保守黨內部，也有很大比例的人對於文翠珊和歐盟簽訂的協議不滿。其後第二項同樣被否決，這就說明大家還是願意協商處理，而不是採取最極端方法。至於第三項議題，國會最終通過要求歐盟推遲脫歐限期至少三個月，惟有關決定要獲歐盟首肯。



雖然國會已通過延遲脫歐，惟本周仍要得到歐盟各國的同意，也不是一件容易事情。當然，雙方都不希望出現完全不可控的事情，所以，我覺得獲歐盟的批准是大概率的事情。



那麼英國為何這麼急切的一定要脫歐呢？我覺得最核心的問題是，英國在歐盟內部沒有存在感，完全被德國所壓制，且每年還要繳納80億鎊的會費，這就非常不爽了。其次，英國覺得對全球市場的依賴性高於對歐盟，但受限於歐盟的很多政策，索性自己單獨搞。



脫歐對英國經濟到底有沒有重大影響呢？如果無協議脫歐，對英國肯定是災難性的，無論是經濟、軍事，以至於民眾的日常生活方面都將受到極大影響，而影響的後果是很難預計的。然而，我覺得這種可能性很小，如能在協議下有序脫歐，我覺得對英國的經濟影響不大，對倫敦作為國際金融中心地位也影響不大，皆因金融中心的建立是需要很長的時間和很重要的歷史節點。



脫歐之後，英國能夠獨立和世界各大經濟體簽訂有利於自己的貿易協定，而不必顧慮歐洲的整體利益和態度，這能很大程度上彌補脫歐帶來的歐盟市場壁壘的損失。而且，實際上現在歐盟內部，無論是經濟問題還是難民問題，都非常棘手，此時的離開，沒準是一個非常合適的時間點。



總之，我認為只要本周能夠推遲脫歐限期的話，英國脫歐的事情將柳暗花明。



富途證券國際(香港) 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，本人並無持有上述股票)