梁冠業：5G技術帶出行業新機遇

海通國際證券財富管理投資策略執行董事梁冠業在東方產經「專家點評」專欄中表示，5G技術持續推進，自2017年起5G完成不同的測試，並逐步進入產業全面衝刺的新階段，目前不同的營運商和設備商正作5G設備性能和商業應用能力的測試。中國計劃於今年發放5G牌照，並伴隨着5G的落地和推行，內地5G有望進入高速軌道，為整個產業鏈進行提速。



市場調研機構指出，5G將成為推動移動技術進入通訊技術專用領域的催化劑，並在廣泛行業中將有效增強生產水平，繼而增強經濟活動。至2035年，5G將在全球創造12.3萬億美元經濟產值，5G價值鏈將創造出3.5萬億美元產值，創造逾2,000萬個工作職位。



我們預計，整個周期的5G總資本支出將是4G總資本支出的1.3至1.6倍，主要是由於5G通訊速度較4G有所提升，其對覆蓋範圍的要求亦較4G高，故需要興建更多的基站配合5G的高速發展。預計在來自新興市場的增長開始顯現之前，通訊網絡業務的增長在未來一兩年內將主要來自中國。



儘管中國跟一些國家之間的緊張關係，使得海外市場的增長仍存在不確定性，但在中國政策大力的推動下，憑藉全球領先的通訊設備製造和完備的產業優勢，5G應用革新有望在內地加速推進，並成為拉動國家經濟增長的強大動力。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士，沒持有有關股份)

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