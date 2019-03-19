中信銀行(國際)：日圓短期維持區間上落

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周日本央行議息繼續維持負利率負0.1厘與收益率曲線控制不變，並下調整體經濟預期，並承諾引導十年期國債孳息率在近零水平，因預計海外市場增速放緩將延續一段時間。會後行長黑田東彥在新聞發布會上表示，多數委員認為當前寬鬆政策是合適的，但對2%通脹目標的實現並無把握，削弱日圓未來的反彈動力。



日本財務省公布2月出口按年下降1.2%，跌幅較市場預期的下降0.9%為大；而進口按年下滑6.7%，亦較市場預期的減少5.8% 為大，美元兌日圓上周跌0.25%至111.50。



美國3月紐約州製造業指數下跌，由8.8降至3.7；而2月工業產值微升0.1%，低於市場預期。另外，3月消費者信心指數升至97.5，較預期的95為佳。密歇根大學3月消費者信心指數終值為97.8，高於預期的95.7。



中美貿易糾紛方面，美國總統特朗普表示與中國就貿易協議進行的談判非常順利，但能否達成貿易協議，將於未來三至四周有結果，美匯指數上升0.9%至96.553。



本周焦點落在聯儲局議息會議，雖然市場預期聯儲局不會調整利率，但仍關注聯儲局主席鮑威爾的記者會，對經濟及利率前景的看法，以確定未來加息步伐。另一方面，日本投資者傾向於3月底財政年度結束前出售外國債券並將所得資金匯回國內，以提振其資產負債表，預計美元兌日圓短期維持在110.80至112區間。