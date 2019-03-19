東方日報B1：公居屋租值跑贏私樓　顯徑邨飆10%冠絕

去年資助房屋樓價屢創新高，帶動租金也有強勁表現。差餉物業估價署公布新財政年度(2019至2020年度)各類物業的應課差餉租值，當中公屋王沙田顯徑邨漲幅多達10.1%，升幅跑贏大型私人屋苑。



根據該署的評估基準，計算相關租值是以去年10月1日，假設物業空置出租時，估計可得的全年租金。估算時會參考同區類似物業，在公開市場所議定的租金，並且按面積大小、位置、設施、完工質素及管理水平作調算。



上述顯徑邨單位為顯祐樓高層戶，實用面積531方呎，下年度有關租值約10.73萬元，較本年度約9.74萬元大幅增長，而同區沙田第一城升幅亦僅5%，即升幅拋離逾一倍。事實上，下年度鰂魚涌康怡花園、太古城及鴨脷洲海怡半島等十大私人屋苑，漲幅都只錄得介乎3至8%。



進富地產鄭雄雯稱，顯徑邨涉及的地價折扣率較大，補地價金額較高，故市場少有已補價單位放租。而未補價第二市場買賣放盤，市場估計有逾10個，其中一個實用面積376方呎單位，放盤價約280萬元，但新一期居屋開售消息公布後，近日查詢量已明顯減少。



公屋迷你戶租金表現同樣突出，大埔太和邨喜和樓高層戶，實用面積217方呎，亦錄得約8%增幅，最新數字約4.84萬元。至於青衣公屋長安邨安泊樓高層戶，也有約7%漲幅，新年度租值約2.95萬元。



部分居屋都有雙位數升幅，沙田愉翠苑A座高層單位，實用面積650方呎，同類租值由本年度約17.54萬元，按升上升約10%至19.3萬元。至於旺角海富苑海寧閣實用面積212方呎高層單位，亦出現約9.9%增長。



理工大學建築及房地產學系教授許智文表示，資助房屋呎租向來較為相宜，升幅優於傳統屋苑也不難理解。而租金走勢與薪金接近掛鈎，預期今年市民有約3至4%不錯的加薪幅度，個別行業有機會更高。他估計，整體租金今年有約5%上升空間，公營住宅物業或有更大升勢。



資深測量師張翹楚認為，公營屋宇租金升勢較強，與租賃成交稀疏也有關係，只有已補價單位才可放租，業主亦不會在樓價高企情況下補地價。故不像傳統私人屋苑有穩定租賃交投去計算，因此波幅亦較大。



此外，納米私樓單位雖然呎租高昂，但由於月租較低及容易負擔，涉及租值也有不俗增長。帶起近年新盤納米風氣的大埔嵐山，7座低層一個實用面積196方呎單位，新年度租值錄約8.36萬元，按年有約10.1%升幅，並已連續4個年度上漲，累升約28.6%。而本財年急升約18%的九龍城曉薈中層戶，新財政年度則維持不變。



個別迷你特色戶更有爆炸性升幅，元朗尚築一個地下連花園單位，下年度應課差餉租值約8.51萬元，較本年度約7.16萬元，勁升多達約18.8%。



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