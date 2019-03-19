龔成：加息對樓市用家影響

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，樓價與利率息息相關，因為無論買樓自住還是投資，大多會做按揭，而借貸的成本就是利息，利率愈高，成本愈高，借到的金額愈少，以及借到的人亦會減少，亦即令到買樓的需求減少。在其他因素不變的情況下，利率與樓價亦成反比關係。



舉一例，某人想買樓，供20年，每月供款最多只能供1萬元，若果現時的按揭利率為1厘，他所能借到的金額就是218萬元，假設他能借十成按揭，他買到的樓就是218萬元。



若現在加息，利率由1厘加至2厘，那人仍未買樓，而他仍是想每月供款為1萬，供20年，由於加息令利息部分增加，即1萬供款屬於真正還款的部分減少，即是他所借到的金額會減少，在2厘的情況下，他所借到的金額為198萬元。即是他所能負擔到的樓價，由218萬元的樓減少至198萬元的樓。



簡單來說，每加息1厘，所能負擔到的物業樓價就要下調8%左右。



但要留意，這只建基於「其他因素不變」的假設中，而現實中，是一個複雜的環境，加息只是其中一個因素，並不是唯一的因素。



由於加息影響所有想買樓而要做按揭的人(按揭成數愈高愈近似這情況)，令需求減少，即是令樓價下跌，但跌幅會比上述理論中多還是少。除了看到時實際情況，更要看市場買家的組成，若以用家主導，影響需求的情況就會與理論相似。不過，這亦只反映出一部分需求改變的情況，所以當中的負擔樓價改變與真實樓價的改變存在着間接的關係。



各位要注意的是，上述所講述的，只是在經濟理論層面，單計算加息與負擔能力，以至影響需求，從而影響樓價，這幾方之間的關係，並假設其他的因素不變。



至於實際情況，當然會出現很多其後因素而影響，而引致情況不一樣，故上述只能作概念性的參考。

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