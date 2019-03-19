歐股收市升跌不一　英股漲1%

歐股收市升跌不一，英國富時100指數報7,299點，升70點或0.98%；法國CAC指數報5,412點，升7點；德國DAX指數報11,657點，跌28點。



英鎊兌美元跌穿1.32後反彈，歐股收市後維持1.322水平，跌約0.5%，此前英國議會議長Bercow就反覆舉行脫歐投票表態，稱政府不能重新向議會遞交之前已經投票過的議題。



市場聚焦德國兩大銀行──德意志銀行及德國商業銀行正就合併展開討論，前者及後者股價分別升4%與7%。



資源股炒起，力拓集團(Rio Tinto)股價升2.79%；英美資源集團升2.07%；嘉能可升1.75%。

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