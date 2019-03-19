【名家筆陣】溫天納：解讀華經濟　聚焦四思維

兩會結束，國家統計局早前亦公布了今年頭兩個月內地宏觀經濟數據，兩會對實體經濟的掌握度甚高，工業增加值同比增長速度為5.3%，相比去年12月的5.7%持續弱化，估計主要源自今年與去年春節存在時差錯位因素，亦導致規模以上工業增加值增長速度較去年全年水平下降。理論上，本月工業增加值增長速度應該會回升。



此外，內地頭兩月固定資產投資按年增長6.1%，較去年全年回升0.2個百分點。其中，鐵路、公路等投資帶動基建投資繼續回升，政府加槓桿、基建托底經濟將會是今年的重點。另一方面，房地產開發投資增長速度亦回升，但地產銷售面積增長速度則大幅跳水至負3.6%，土地成交也在降溫，預計房地產投資將趨向回落，投資難以維持高增長。



若剔除季節性因素，內地固定資產投資依然偏弱，儘管房地產投資表面較好，基建投資亦緩慢回升。不過，房地產投資增速明顯上升可主要由技術性原因所致，2019年房地產投資向下的趨勢並未發生改變，房地產投資增長速度並未到達向上增長的拐點。



從歷史經驗來看，內地固定資產投資走勢一般是前高後低，而且1至2月按年累計會比較高。不過，今年固定資產投資按年累計低於去年同期水平，反映固定資產投資依然偏弱，而且製造業投資處於下行趨勢中。



同期，社會零售總額按年增長8.2%，與去年全年增長速度持平。不過，參考內地分析，地產相關的消費明顯較弱，建築裝潢、家電、家具增速較去年12月分別下滑2、10.6及12個百分點，影響整體零售數據。



房地產市場走勢是影響經濟走勢最關鍵的因素，內地中小城市房地產市場已經連續兩年多上升，目前絕大部分城市房價收入比都在15倍以上，房屋空置情況嚴重，中小城市房地產面臨回調風險。一旦房價回落，亦會影響消費。從內外環境來看，改革開放將是今年政策主線，帶動刺激新經濟領域的增長，緩減增長速度的下滑。



內地經濟將持續下滑，焦點為下滑的速度。按筆者判斷，今年上半年內地GDP增長速度將逐步回落、下半年則恢復平穩，當中本季度所承受的壓力最大。早前，國務院總理宣讀的政府工作報告曾多次提及要「確保經濟運行在合理區間」，象徵着全年增長6%是最低能接受的水平。估計內地政策總基調仍將是強化底線思維以及逆周期調控思維。必須要持續關注中央政府的政策會否強化以下四大思維，以及地方政府如何積極配合。



首先、財政資源將會從何處來？需要緊密關注中央政策規則、內地貨幣及流動性政策、以及中央如何加槓桿，加強財政的開源。



第二、財政資源將會如何用？估計中央政府將着力培養新經濟，強化科技與知識產權資本化(特別是積極強化研究發展投入高、專利多、知識產權多的相關企業)；



第三、如何尋找改革找新亮點及新活力點？筆者估計國企改革、土地制度改革、資本深化為三大亮點，當中國企改革、金融供應側結構性改革是重中之重；



第四、以甚麼名義由誰去執行？筆者認為國家及市場的積極性將會持續提升，特別是涉及地方政府的各層次單位，需要積極配合中央各部委出台的政策、處理好表外融資的趨勢、嚴密監察公私營合作(PPP)落地情況 與此同時，每級地方政府需要密切進行微觀調研、監察基建相關周邊行業的訂單數據，以作核實。若有偏離，能即時同步上級政府，讓中央政府全面掌握形勢，以作必要及時的調整。



溫天納

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授



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