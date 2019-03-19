【名家筆陣】施羅德：把握內地股市開放機遇

雖然中國是世界第二大經濟體系，但中國股市在環球基準指數中所佔權重一直偏低，這是由於長期以來，中國實施的資本流動管制措施，使國外投資者難以對內地A股進行投資。2014年開始實施的滬港通機制，帶來了巨大改變，這使合資格的國外投資者毋須中國本地的牌照便可對合資格的A股進行買賣。



指數供應商已注意到這種開放趨勢，去年MSCI宣布將A股納入其一系列環球基準指數。最初僅有5%的A股總市值被納入指數，而MSCI最近宣布納入因子將於2019年內提高4倍至20%。目前，A股在MSCI新興市場指數中所佔權重僅約為0.8%，但在全面納入後，該比例可能會提高至14%。然而，目前尚未確定A股將於何時或能否全部納入指數。



由於A股市場是以零售投資者(散戶)佔主導，在2018年交易總量中佔86%的比例。這使該市場的波動性較大，並較易受到投資者情緒大幅起落的影響。2014年尾滬深300指數開始快速上升，為把握升勢，散戶紛紛開立新股票交易帳戶。2015年一度出現每周新增400萬個帳戶的盛況。因此，在投機行為的推動下，股價已經脫離基本因素，最終泡沫於2015年6月爆破，A股於隨後幾個月下跌近50%。



隨着A股的權重增加，投資者將需要決定如何投資於這部分的中國股市，以及對境內股票作出多大的配置。我們認為，投資者不應等待指數供應商提高權重，而需要在環球新興市場配置之外考慮另外建立附屬的A股配置，這類配置將使投資者能夠投資於更大比例的A股市場。



過去五年，A股市場已成為主動式基金經理的沃土。A股基金經理獲取的年化超額回報中位數為6.3%(已扣除費用)，按環球標準計，這是令人矚目的數字，同期大部分環球股票類別的超額回報中位數為接近零或負數。較高的潛在超額回報，意味着即使整體市場未錄得升幅，投資者亦能夠獲得良好回報。



施羅德研究及分析策略師 Kristjan Mee,官方機構及智庫部門主管Gavin Ralston

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