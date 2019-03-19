投行料Facebook管理層加速流失　股價插近4%

社交網絡巨頭Facebook跌幅擴大至3.65%，此前投資和資產管理公司Needham＆Company將該公司股票評級下調至持有，並警告客戶稱，最近11名高級經理的離職可能會引發這家社交媒體巨頭的進一步人才流失。



Needham的分析師勞拉馬丁(Laura Martin)將Facebook的目標股價為170美元，較上周五165.98美元的收市價低3%。



他指出，Facebook轉向隱私和加密信息，監管風險上升以及令人不安的內容被用戶上傳，將加速管理層流失，她這稱之為「負面網絡效應」 。



「負面網絡效應」表明離職現象將持續。該分析師認為，員工是FAANG的一個關鍵競爭優勢，這意味着在高管離職結束之前，其市值下滑將加速。



最近幾個月，Facebook的幾名高管相繼離職，其中包括首席產品官Chris Cox、Instagram聯合創始人Kevin Systrom和Mike Krieger。

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