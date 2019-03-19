金管再買入20億港元捍聯匯　銀行結餘跌穿700億

港元匯價再度觸及7.85弱方兌換保證，香港金融管理局繼香港時間3月13日清晨後，再次買入20億港元，以捍衞聯繫匯率機制，為今年第3度出手，銀行體系結餘將跌穿700億港元。



金管局今年對上兩次出手共買入54.32億港元。銀行界早已預計，短期內相關行動陸續有來。



香港奉行聯繫匯率逾30年，並有機制加以捍衞；金管局承諾在每美元兌7.75港元水平，買入美元並沽出港元，此稱為「強方兌換保證」；另同時承諾在每美元兌7.85港元，買入港元沽出美元，此則稱為「弱方兌換保證」。



金管局曾於去年4月至8月期間合共買入1,034億港元。不過，該局多次強調，香港的銀行持有總額達1萬億港元的外匯基金票據，可作資金流走的緩衝。

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