【市前重點睇】道指升65點　紐油見59美元

●美匯指數反覆企96.5水平，港匯再觸及7.85，離岸人民幣(CNH)跌至6.72，圓匯升至111.3，英鎊由隔夜低位1,3185重上1.324水平，歐元企1.133。金價1,300關失而復得，最新企1,303美元。布油企67.54美元，紐油曾見59.03美元。道指期貨窄幅上落。



●道指連升4日報25,914點，升65點或0.25%。標指報2,832點，升10點或0.37%；納指報7,714點，升25點或0.34%。



-Facebook遭投行下調評級，股價挫逾3%，最近3個交易日累瀉7.44%。



-美國聯邦檢察機構對波音737MAX開發與批准展開調查，波音跌1.79%。



-瑞信將標指年底水平預測由2,925點上調至3,025點，即全年累計增長20%以上，或比目前的水平增長約7%。



-追蹤標指的三大ETF上周吸引的資金量飆升，當中道富、Vanguard和貝萊德的標普500 ETF吸金超過110億美元。



-美國第2大網約車公司Lyft擬通過上市籌資不超過21億美元，估值接近200億美元，有望成為今年以來美國最大IPO。



●港股ADR指數收報29,398點，跌10點或0.04%。



●美國10年期國債孳息率升1.61點子，報2.6033厘。



●4月紐約期油收升0.97%至每桶59.09美元，創11月以來最高收市價；5月布蘭特期油則升0.57%，報每桶67.54美元。



-沙特阿拉伯能源大臣預計，3月OPEC+的石油減產履約率將超過100%，並在此後的4個月中維持在這一水平。



●紐約4月黃金期貨由升轉跌，收報每安士1,301.50美元，跌0.1%。



●英國富時100指數收報7,299點，升70點或0.98%，連續第6個交易日上漲。法國CAC指數報5,412點，升7點；德國DAX指數報11,657點，跌28點。



●英國下議院議長拒絕就首相文翠珊的脫歐協議再次進行議會投票，除非她對脫歐協議作重大修正。



-歐盟官員指出，英國請求延遲脫歐的最後期限為3月29日。



-傳文翠珊將要求歐盟允許延長脫歐9至12個月。



●德國在2020-2023年財政方案中，計劃實現收支平衡和396億歐元的年度投資。



●中國將簡化能源項目外商投資流程，計劃取消石油天然氣(含煤層氣)對外合作項目總體開發方案審批。



●香港金融管理局再次買入20億港元，以捍衞聯繫匯率機制，為今年第3度出手，銀行體系結餘跌穿700億港元。



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