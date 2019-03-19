【股民熱話】港股快見三萬點？之後咩玩法？

港股氣勢如虹，恒生指數周一(18日)企穩29,000點樓上繼續飆高，並以全日高位29,409點收市，基本上已確認突破了29,300點阻力，相信短期會有買盤入市追貨，照計呢轉30,000點關冇失拖！股民追揸沽應該點部署？



先從走勢看，恒指以大成交突破29,300點阻力位，後市可繼續向好，30,000點乃主要心理關口，而30,067點正是恒指由高位33,484點回落至低位24,541點，跌幅黃金比率0.618的反彈目標，另恒指於去年6月中旬有一個下跌裂口，介乎30,012點至30,259點，而向下調整暫以20日線(28,778點)作為主要防守線。



那港股要再上的話，動力來自那個板塊，那隻股票？首先焦點當然落在本周四公布業績的股王騰訊控股(00700)。基本上，騰訊股價仍在10月低位所延伸的上升軌內，近周一直企穩250日線樓上，確具整裝待發迎新升浪的氣勢。至於業績消息，基本上去年度的業績遜色市場大致已早作反應，反而今年首季數據表現才值得關注，若然傳來的是好消息，騰訊呢浪有望向390至400元區域進發，掉頭失守250日線(353元)止蝕，照計都仲有操空間。



此外，後市上唔上到30,000點關，當然係要睇內地股市氣氛。基本上，滬綜指呢浪喺3,000點水平整固，整個升浪來得「扎實」，情況確略比預期好。當然，內地股市升跌，係睇政府意志為先，基本因素為後，如今意志已鮮明不過，嚟緊就要睇基本因素追唔追得上，首季經濟數據是否見底，將會是年內A股能否更上層樓的關鍵。呢一點，中美能否簽訂貿易協議，至為關鍵，而正由於限期好大機會已由3月底延至4月底，變相又多一個月時間畀大家開Party，就看企業消息能否送上東風。



整體而言，目前港股氣係好友佔上風，但到底30,000點關，係階段起點定終點，反正人在魚缸，有智慧不如趁勢，見步行步﹗淡友最好等確認有轉勢訊號才考慮建淡倉，莫心急再加沽，謹記好漢不吃眼前虧！



東方產經專欄作者 帥哥



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