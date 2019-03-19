英國延遲脫歐難料　鎊匯或在1.30至1.35大波動

英國下議院議長John Bercow周一(18日)宣布，除非首相文翠珊對脫歐協議作出重大修正，否則議會將不進行第3次表決。文翠珊原計劃今日(周二)再向議會提交其脫歐議案再次投票。



分析指出，「兩次否決」已表明英國議會掌握了「脫歐」主導權。英國議會12日再否決脫歐協議，13日表決拒絕無協議脫歐，14日高票否決就脫歐舉行二次公投的修正案，通過支持推遲脫歐的動議。但除非議會出現大的變化和洗牌，否則延期本身沒有意義。歐盟和英國內部都不會允許脫歐進程無限期延遲。



文翠珊將於周四前往布魯塞爾參加21日至22日的歐盟峰會。據英國金融時報早前引述脫歐文件顯示，如果英國想延期脫歐3個月以上，就必須參加5月23日至26日的歐洲議會選舉；否則歐盟將於7月1日終止英國的歐盟成員國資格，歐盟領導人並將在今次峰會上作討論。



英媒最新引述政府消息來源報道，文翠珊正在草擬發給歐洲理事會主席圖斯克的信函，正式請求把脫歐時間延後9到12個月。



英鎊兌美元隔夜一度低見1.3185，目前位於1.3270附近。



滙豐認為，當前英國推遲脫歐時間愈長，對英鎊將愈有利。因為這意味無協議脫歐的可能性將後延，也為軟脫歐或可能的第2次脫歐公投提供更多時間。



三菱東京日聯銀行外匯策略師Lee Hardman表示，在未來幾周英鎊可能會在1.3000至1.3500範圍保持較大波動，直到3月底之後形勢變得更加清晰。



野村策略師Jordan Rochester此前曾表示，如果第50條進行長期延期，英鎊可能會上漲1%-2%。如果交由公投，則英鎊會大漲5%。





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