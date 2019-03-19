中國航天萬源料去年虧損擴至逾13億元

中國航天萬源(01185)公布，集團一直在極具挑戰性的市場環境下經營，雖經努力，但截至2018年12月31日止年度的經營業績仍未得以改善，預期將錄得重大虧損，料蝕約13.3億港元。



公司指期內錄得重大虧損主因包括：

1)銷售下跌，導致經營性虧損約3.1億元，比2017年度虧損2.4億元，增加約0.7億元；



2)下述各項因素，預期就相關資產計提重大減值撥備約9.63億元：

(a)因政策及市場環境變化，導致物業、廠房及設備，以及無形資產減值預計約1.78億元、存貨減值預計約0.62億元；

(b)貿易應收款及合同資產出現減值撥備，共預計提減值約6.1億元；因以下3(b)的原因，基於獨立第三方評估師初步評估結果，集團對應收一間聯營公司貿易應收款及相關合同資

產計提減值撥備約1.13億元；以及



3)因若干合營公司及聯營公司的業績顯著下滑，淨應佔以下合營及聯營公司虧損約0.54億元，其中包括：

(a)集團預計應佔一間合營企業利潤約0.76億元，較2017年度下降約0.9億元。此乃由於中國汽車市場出現結構性變化，導致該聯營公司來自於主要客戶的訂單出現萎縮；

(b)集團預計應佔聯營公司虧損約1.3億元。其中包括，一家聯營公司因其債務方違約，無法償還所欠債務，導致集團應佔虧損約0.79億元；另一家聯營公司及其關聯公司因合同債務違約被債權人申請破產清算，中國當地法院已於2019年1月2日指定破產管理人。集團已委託獨立第三方評估師評估該聯營公司的資產價值。



據該評估師初步結果，集團應佔該聯營公司虧損約0.47億元。



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