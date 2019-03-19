信達生物惡性腫瘤藥於美國臨床試驗完成試藥

信達生物(01801)公布，集團的抗分化簇47(抗CD47)單克隆抗體候選藥物IBI-188在美國的I期臨床試驗已完成首例受試者給藥。



CIBI188A102為一項在美國開展以評估IBI-188治療晚期惡性腫瘤受試者的I期臨床研究，主要目的為評估IBI-188作為單一療法及聯合療法的一部分於晚期惡性腫瘤受試者中的安全性、耐受性及其II期臨床試驗推薦劑量。



Ia期研究將探索IBI-188作為單一療法的初始劑量及維持劑量。CIBI188A102將與在中國進行的CIBI188A101研究同時展開，旨在於美國及中國評估IBI-188的藥代動力學(PK)及藥效動力學(PD)特徵。



IBI-188為中國第一個獲准在美國進行臨床試驗的抗CD47單克隆抗體候選藥物。



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