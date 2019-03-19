【空軍透視】小米績前沽空活躍

小米集團(01810)將於周二(19日)派成績表，由於同屬同股不同權的美團點評(03690)上周公布去年蝕逾千億元人仔，市場似乎對此類股份存有戒心，「空軍」亦趁機積極累積淡倉。



小米之沽空金額繼上周五錄得13.53億元後，周一(18日)仍有約5億元，沽空比率已連續兩日高企於35%以上，為最近兩個月高位。該股近月反彈持續受制於100日線阻力，反覆向下之勢未改。投資者宜做定兩手準備，若小米出業績後能升穿13元阻力，則確認轉勢可順勢跟進，但如盈利表現未如預期，股價則有機會再下試11元水平支持，不妨靜觀其變伺機出手。



至於美團亦持續受到「空軍」襲擊，其沽空比率由上周四、五的40%、41%，增至周一的54.7%，為最近兩個月新高，沽空金額高達3.19億元。其股價經過一輪急跌後，近兩日雖能止跌回升，但集團基本因素未見明顯改善，加上淡友仍未鬆懈，博反彈風險頗高，暫不宜輕舉妄動。

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