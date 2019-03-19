亞洲股市：日股跌逾百點　資生堂跌1%

美股收升，其中道指呈四連升；亞洲主要股市則普遍下跌，日本日經225指數早段跌121點或0.5%，報21,462點。



板塊方面，公用事業及醫療保健股齊跌逾1%。個股中，NTT數據及資生堂均跌超過1%，日產汽車升0.2%。



晶片設計公司Megachips削減全年營業利潤預測56%；股價下挫逾7%。



電影公司東寶升近0.5%。由6月1日起，公司將電影票價由1,800日圓，加至1,900日圓。



Stanley Electric升逾1%。公司擬回購0.49%股份。



日立製作所升1.7%。花旗將其評級由「中性」上調至「買入」。



南韓首爾綜合指數微升0.1點或0.01%，報2,179點。大同工業升2.7%，三星電子升0.1%，而泰光產業及POLUS生物製藥則跌2%至3%。



澳洲悉尼普通股指數下跌21點或0.03%，報6,281點。板塊方面，醫療保健股跌逾1%，資訊技術股跌0.7%。個股中，貝爾金融集團下挫6%，Whitehaven煤炭及航拍網站齊跌3%。



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