全球生活費最昂貴城市　香港巴黎新加坡並列榜首

2019年03月19日 09:16
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    英國經濟學人智庫(EIU)周二(19日)公布2019年全球生活成本調查報告，首次有3個城市並列全球生活費最昂貴，包括香港、巴黎及新加坡，其中香港連跳3級首次位列榜首。

    調查評估了全球133個國家、逾150件物品的產品及超過400款商品價格進行比較，包括食物、飲料、衣物、家居用品和個人護理用品、私立學校及消閒成本等。

    其中，法國巴黎自2003年以來一直打入10大全球生活費最高城市，新加坡是連續第6年蟬聯全球生活成本最貴城市，香港及巴黎去年排名分別為第4及第2。

    排名第4的為瑞士蘇黎世；其他打入10大的城市分別有瑞士日內瓦、日本大阪、南韓首爾、丹麥哥本哈根、美國紐約及洛杉磯，和以色列特拉維夫。


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