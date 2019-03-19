港股自去年低位反彈兩成　技術上步入牛市

港股升幅擴大，恒生指數升至29,480水平，較去年10月底日中低位24,540點累彈逾兩成，技術上進入牛市。國企指數靠穩，主板成交近百億港元。



石藥集團績後有追捧，股價飆6%，是表現最佳藍籌；中國生物製藥升逾4%緊隨其後。四環醫藥績後飆逾6%。



手機設備股回吐，舜宇光學及瑞聲科技跌2.8%及2.3%，是表現最差兩隻藍籌。



中資金融股撐市，中國人壽及中國平安升近1%；工、中、建三大內銀股升0.3%。



其他重磅股表現牛皮，騰訊及友邦保險回軟；中國移動靠穩；滙豐控股升0.4%。





【09:24】騰訊友邦回軟 滙豐中移靠穩

道指期貨靠穩，港股開市升10點，恒生指數報29,419點；國企指數高開6點，報11,681點。



騰訊及友邦保險回軟，低開0.4%及0.1%；滙豐控股、中國移動及建設銀行平開；中國平安高開0.4%。



醫藥股做好，石藥集團高開2.4%；中國生物製藥高開1.1%；藥明生物高開3.1%。



地產股受壓，新世界發展低開1.1%，是表現最差藍籌；信和置業、長實及恒隆地產低開0.1%至0.7%。



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