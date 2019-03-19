A股快報：滬綜指重上3100關　核電股現漲停潮

A股個別發展，滬綜指重上3,100點關，最新升5點或0.1%，報3,101點；深成指倒跌27點或0.2%，至9,815點；滬深300仍升6點或0.1%，至3,858點；創業板指數跌10點或0.6%，報1,696點。





【09:25】A股快報：兩市向好 油股有支持

內地股市普遍靠穩，滬綜指高開3點或0.11%，報3,099點；深成指僅高開1點或0.01%，至9,844點；滬深300高開4點或0.13%，至3,856點；創業板指數低開0.8點或0.05%，報1,706點。



板塊方面，次新股領漲1.7%，船舶製造及石油股齊升1%，鋼鐵股升0.3%，地產及金融股齊升0.1%；而釀酒股回吐0.3%。



核電板塊揚升，中國核建、中核科技、沃爾核材、蘭石重裝及台海核電等出現漲停潮。廣東太平嶺核電廠和福建漳州核電廠的核電機組預計在6月開工建設，將是自2016年以來，中國首次啟動建設新的核電機組。



伊利股份高開0.4%。公司稱以不超過2.46億紐西蘭元收購Westland，以獲取奶源。



鞍鋼股份升1.1%。集團全年淨利潤按年增19.8%，至79.5億元人民幣(下同)。



中國電建1至2月新簽合同額按年增7.27%，約1,187億元人民幣；股價高開0.3%。

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