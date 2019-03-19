【即市分析】內銀股落後　可以追貨嗎？

東方產經專欄作者司慕渢：上周二(12日)筆者提及下一個帶頭上升的板塊會係內房股，結果一如所料。事緣有內地報道指，國管公積金新政或於周二(19日)出台並實施，具體是將與此前北京市公積金新政同步，執行「認房又認貸」的政策，簡單講係多咗錢可以流入內房，消息刺激內房股發力急升，周一(18日)中國海外(00688)及華潤置地(01109)分別升7%及9%，如此強勢都算少見！



乘勝狙擊，恒指周一收報29,409點，既已確認突破29,300點關，季結前後嘗試上衝30,000點關似乎已無懸念，再睇睇下一個發力的板塊。騰訊控股(00700)於周四公布業績，走勢是向好，惟筆者認為，後市要破重大心理關口，必定要有由一、兩個重磅板塊而非單一個股發力始能成事，論板塊，除科網股，好可能就係內銀股。



內銀股今年以來的表現，雖然都有升，但升幅落後於大市。一來早前北水針對地沽空部分大型內銀股，二來政府要內銀加上對民企的融資投放，市場關注這變相令內銀的信貸風險增加，故見內銀股好似拉牛上樹，走勢反覆。



不過，近月見到內銀股的北水沽盤，市場好似多多都食得晒，加上內地引入央行票據互換工具以支持內銀發行永續債措施，有助內銀充實資本金，應付民企融資需求。雖然，配合官方解決民企融資難融資貴問題下，內銀股風險係大咗，但風險往往與回報相稱，若次季內地經濟見起色，內銀股的後發力量還是不容低估。



整體而言，未來兩季內地繼續維持相對偏寬的貨幣政策機會甚高，4月減稅、5月降社保費，都有助經濟企穩，銀行既是百業之母，睇好內地經濟回穩、睇好A股表現、其實內銀係組合內不可缺少的選擇。(內銀板塊表現：https://bit.ly/2A8B3IR )



選股上，策略都係唔大唔買，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)都係佳選。建行現價仍處250日線(7.1元)之下，短線若能一舉突破其上，下站目標回補去年6月的下跌裂口7.5至7.79元。工行走勢相對較佳，股價已突破250日線(5.94元)，現於10日及20日即6元關整固，短線若能以大成交突破6.2元，目標可以睇6.8元，守5.8元可續持有。



【即市分析】下一個帶頭上升的板塊會係…

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