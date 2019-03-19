Apple供應鏈中港廠商增至41家　首度超越日美

日本媒體報道，作為蘋果公司供應鏈的中港廠商數量增加5家，至41家，首度超越日本及美國，佔整體比重創新高，至逾20%。台灣繼續居首，惟廠家數量減少5家，至只有46家。



蘋果供應鏈包括零件供應商及組裝廠等。據其在月內公布的2018年前200大供應商名單，41家中港廠商中，有30家屬內地企業，是2012年的3倍。日本企業減少5家，至38家；美國企業減少1家，至37家；南韓企業增加3家，至13家。



在全球約有800個iPhone等的生產據點，位於中國的數量增加26個至約380個，佔整體比重近50%。



報道指，由於中美貿易戰仍未解決，該公司若進一步依賴中國企業，有機會增加生產及採購的風險。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm