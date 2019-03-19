【即市分析】醫藥股陸續報佳音　跟炒揀...

東方產經專欄作者帥哥：醫藥股陸續公布的業績均表現理想，帶動板塊逆市有追捧，石藥集團(01093)、中國生物製藥(01177)現分別升逾4%，藥明生物(02269)亦彈高近半成，現報85元。



石藥去年多賺32%至36.55億元，期內收入總額達210.29億元，按年增長36%。當中，創新藥收入升57%至103億元。至於藥明生物截至去年底止年度收益錄得25.35億人民幣，按年增加56.6%；純利更大增1.49倍至6.31億元人民幣。



事實上，內地面對人口高齡化問題，未來醫療負擔或會逐步加重，醫藥行業料會續受國策支持。雖然內地去年爆出假疫苗事件，拖累相關股份大幅調整。不過，中央有意嚴厲整頓醫藥市場，早前國務院亦已印發藥品集中採購和使用試點方案，此舉雖會令中標價下調，但市場普遍認為中長線有助行業汰弱留強，不妨繼續留意具領導優勢的醫藥股。



石藥今早在佳績支持下，升穿14.3元的橫行區間上方阻力，此位亦剛好為下降軌阻力所在。至於下周五派成績表的中生製藥今早亦以大陽燭破位，50日線有勢升穿100日線現黃金交叉，技術走勢向好。而藥明生物今年初由44.5元的52周低位拾級而上，至今亦已累升逾九成。3隻股份走勢均現突破，趁機跟炒轉未嘗不可，跌穿前低位止蝕。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

