737 Max空難理賠風險暴露　瑞士再保險啟動處理流程

外電報道，蘇黎世保險和瑞士再保險集團可能是參與埃塞俄比亞航空波音737 Max空難理賠的保險公司中的兩家，因為他們或者與航空公司有關，或者與製造商有關，在某些情況下還可能與這兩類企業都有業務聯繫。



全球第2大再保險公司瑞士再保險發言人在一份電郵聲明表示，瑞士再保險是承保波音公司的製造商責任險的保險小組成員之一，也是埃塞俄比亞航空的合保人；但公司不會評論其客戶保單的合同細節。



根據該公司的聲明，波音公司、埃塞俄比亞航空公司及其保險公司將啟動詳細的處理流程，其中包括獨立評估。



另外，報道引述消息人士透露，蘇黎世保險與波音公司簽訂了高達3,500萬美元的董事和高級職員責任保險。



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