港元拆息︰1個月期升至1.57厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至0.73厘；1星期拆息報0.82厘；1個月期升至1.57厘；3個月期企1.72厘水平。



19/3/2019

隔夜 0.73286厘

1星期 0.82196厘

2星期 1.57643厘

1個月 1.57290厘

2個月 1.64071厘

3個月 1.72474厘

6個月 1.93464厘

12個月 2.31643厘



18/3/2019

隔夜 0.67786厘

1星期 0.81054厘

2星期 1.44768厘

1個月 1.56857厘

2個月 1.64929厘

3個月 1.72179厘

6個月 1.92679厘

12個月 2.31500厘



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