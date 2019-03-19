港元拆息︰1個月期升至1.57厘

2019年03月19日 11:18
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至0.73厘；1星期拆息報0.82厘；1個月期升至1.57厘；3個月期企1.72厘水平。

    19/3/2019
    隔夜 0.73286厘
    1星期 0.82196厘
    2星期 1.57643厘
    1個月 1.57290厘
    2個月 1.64071厘
    3個月 1.72474厘
    6個月 1.93464厘
    12個月 2.31643厘

    18/3/2019
    隔夜 0.67786厘
    1星期 0.81054厘
    2星期 1.44768厘
    1個月 1.56857厘
    2個月 1.64929厘
    3個月 1.72179厘
    6個月 1.92679厘
    12個月 2.31500厘

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