人民幣Hibor：隔夜息升至2.73厘　CNH及CNY企6.71

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.73厘；1、2星期及1個月拆息介乎2.80至2.97厘，1至12個月拆息由3.04至3.45厘。



19/3/2019

隔夜 2.73500厘

1星期 2.80550厘

2星期 2.92417厘

1個月 2.97733厘

2個月 3.04517厘

3個月 3.16333厘

6個月 3.24400厘

12個月 3.45167厘



18/3/2019

隔夜 2.18133厘

1星期 2.40283厘

2星期 2.62850厘

1個月 2.78233厘

2個月 2.97783厘

3個月 3.04267厘

6個月 3.15667厘

12個月 3.42000厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)一度由6.7241，回升至6.7144，最新報6.7172；在岸人民幣(CNY)亦由6.7098跌至6.7200，最新報6.7154。



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