人民幣Hibor：隔夜息升至2.73厘 CNH及CNY企6.71
2019年03月19日 11:25
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.73厘；1、2星期及1個月拆息介乎2.80至2.97厘，1至12個月拆息由3.04至3.45厘。
19/3/2019
隔夜 2.73500厘
1星期 2.80550厘
2星期 2.92417厘
1個月 2.97733厘
2個月 3.04517厘
3個月 3.16333厘
6個月 3.24400厘
12個月 3.45167厘
18/3/2019
隔夜 2.18133厘
1星期 2.40283厘
2星期 2.62850厘
1個月 2.78233厘
2個月 2.97783厘
3個月 3.04267厘
6個月 3.15667厘
12個月 3.42000厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)一度由6.7241，回升至6.7144，最新報6.7172；在岸人民幣(CNY)亦由6.7098跌至6.7200，最新報6.7154。
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