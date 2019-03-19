【瑞通推介】碧桂園升穿250天線　購證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局周二(19日)起召開為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預計將維持利率不變。道指連升4日，隔晚收報25,914點，升65點或0.25%。



受A股帶動，恒指周一(18日)創近9個月高，以全日高位29,409點收市，升396點或1.37%。周二早段反覆靠穩，曾升穿29,448點，由52周低位累升兩成，技術形態向好。 其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾1,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者繼續部署淡倉看跌。



大市氣氛回暖，帶動資金炒作即將公布業績的藍籌股。騰訊控股周一領漲2.7%，以全日最高位368.8元收市。集團將於周四(21日)放榜，綜合券商預測，集團去年按非通用會計準則純利料按年升11至21%，網絡遊戲收入表現為市場關注重點。另有傳集團裁撤10%中層管理人員。該股周二早段略回，暫受制於今月初高位370元。輪證資金流方面，近兩個交易日均見資金同時淨流入好倉和淡倉，反映投資者對其業績後股價走勢好淡分歧。以周一為例，分別有1,276萬和451萬元淨流入其好倉和淡倉。



長和同樣於周四公布業績，亦是長和系主席李澤鉅全面接手主席職務後首份全年業績，有券商憧憬集團會增加派息。其股價近1年跑輸大市，近日走勢同樣相對落後，不過在79元或已找到底位，連日沿着50天線逐步爬升。股份周二早段於81元附近爭持，約81.8元的20天線為即市阻力。周一有逾260萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾500萬元。



石藥集團周一中午公布去年多賺32%，股價周二繼續做好，高開2.4%後，最多升7.4%，高見15元之3個半月高位，周一其好倉淨流入近500萬元。



有券商報告提到內地一、二線城市住宅銷售見復甦勢頭，並預期房產稅措施不大可能在短期內實施，配合個別同業業績勝市場預期，利好內房板塊昨集體炒上。華潤置地周一抽升逾9%破頂，收於34.05元，為表現最好藍籌。周二早段見獲利回吐，跌逾1%，回至34元以下整固。集團將於下周二(26日)公布業績。逾70萬元於周一淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾50萬元淨流入。



碧桂園周一公布去年純利按年升33%。周二早段明顯強勢，跑贏其他內房股，高開1%後，升幅一度擴大至5.8%，高見12.36元，技術上突破250天牛熊分界線(11.8元)。其好倉周一淨入近90萬元，5日淨流入逾310萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(26138)，行使價394.2元，2019年6月到期，實際槓桿10.4倍。貼價、中短期沽證(25958)，行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿7.8倍。



長和輕微價外、中短期購證(27948)，行使價90元，2019年9月到期，實際槓桿9.3倍。



石藥價內、中短期購證(18471)，行使價14.86元，2019年8月到期，實際槓桿4.9倍。



華潤置地輕微價外、中短期購證(16839)，行使價35.28元，2019年7月到期，實際槓桿6.2倍。



碧桂園輕微價外、中年期購證(25982)，行使價13.14元，2019年10月到期，實際槓桿4.1倍。



小米輕微價外、中短期購證(23041)，行使價13.88元，2019年7月到期，實際槓桿6倍。



中石油輕微價外、中短期購證(25349)，行使價5.98元，2019年8月到期，實際槓桿9.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(60798)，收回價28,710點，槓桿比率38.2倍。熊證(65478)，收回價29,790點，槓桿比率44.5倍。



騰訊牛證(58332)，收回價350.1元，槓桿比率15.3倍。熊證(64338)，收回價389.9元，槓桿比率14.5倍。



石藥牛證(57900)，收回價12.71元，槓桿比率5倍。



長和牛證(58818)，收回價74.2元，槓桿比率10倍。熊證(58822)，收回價86.8元，槓桿比率6.9倍。



舜宇光學牛證(67465)，收回價88.1元，槓桿比率6.7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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