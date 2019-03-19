【高盛推介】部署騰訊業績　留意窩輪牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：市場現時的焦點是騰訊控股於周四(21日)公布的去年業績，市場預期按非通用會計準則純利約763.7億元人民幣，按年升17.26%，較對上一年的43.38%增長顯著放緩。該股股價周二(19日)早段高見369.6港元，一度逼近370元的半年高位。



騰訊旗下的閱文集團周一(18日)公布業績勝預期，股價周二早段一度上升超過10%。另外有報導指騰訊裁撤中層管理人員。



觀察個股認股證資金流向，近日流向騰訊產品的資金以認沽證為主，過去5個交易日計有約1,300萬元流入，同期則有約7,100萬元由其認購證流走。



投資者如希望在騰訊業績前作部署，行使價394元附近、6月份到期的認購證是市場上其中一款熱門條款，但留意部分這個條款的產品街貨偏高，投資者如看好可留意街貨較低的選擇，當中可留意購證(26537)，行使價394.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿10.6倍，熱門條款產品之一、低街貨。



較貼價的選擇則可留意購證(26541)，行使價380.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿9.6倍，行使價378至388元之間、兩個月期以上、街貨低於30%的產品中槓桿最高。



牛證選擇則可留意牛證(60055)，收回價354.18元，行使價352.18元，換股比率100，槓桿比率19.0倍，相近收回價產品中槓桿最高。



相反，投資者如看淡則可留意低街貨、高槓桿的沽證(24858)，行使價327.8元，2019年6月21日到期，實際槓桿10.7倍，6隻相近條款產品中槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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