【午市重點睇】美匯降至96.4　金價升上1307

●亞洲市，美匯指數降至96.4水平，圓匯升上111.2；歐元兌美元報1.134，英鎊企1.327。港匯企7.8499。在岸、離岸人民幣反覆企6.72。金價升上1,307美元，布油升上67.6美元水平，紐油企59.0美元。道指期貨續窄幅上落。



●港股自去年低位一度反彈兩成，技術上步入牛市；恒生指數半日跌74點或0.25%，報29,334點。https://bit.ly/2HEP2O0

-閱文集團績後炒高12%。

-傳騰訊裁撤10%中層幹部。

-西部水泥去年派息減，股價挫逾10%。



●【即市分析】

-內銀股落後 可以追貨嗎？https://bit.ly/2OcjSyv

-基建鐵路股升浪未完。https://bit.ly/2FmCvgI

-真金白銀最反映魚缸現實。https://bit.ly/2WaJ0bW

-【空軍透視】小米績前沽空活躍。https://bit.ly/2Cp9H54



●A股快報：滬綜指一度重上3100關，半日收跌0.2%。https://bit.ly/2FmUxiJ



●亞洲股市：日股中段續跌約百點。https://bit.ly/2Cr61jf



●港元拆息︰1個月期升至1.57厘。



●人民幣速遞：中間價上調26點，CNH低見6.72。人民幣Shibor隔夜息跌至2.66厘。



●人行進行500億人民幣逆回購操作。



●公司業績：

-中電信全年純利升13.9%。https://bit.ly/2TUbFEr

-四環醫藥去年多賺11%，末期息1.3分。

-信越控股去年盈利下降29%，派息1.8仙。

-飛達控股去年盈利跌19%，末期息3仙。

-安捷利實業去年純利6933萬元，末期息1仙。

-海天國際去年盈利跌4%，派息19港仙。



●全球生活費最昂貴城市，香港巴黎新加坡並列榜首。



●英國延遲脫歐難料，鎊匯或在1.30至1.35大波動。https://bit.ly/2ujgRDn



●澳洲央行會議紀錄顯示，未來一兩年內住宅投資領域有出現顯著放緩的風險；貿易緊張局勢仍是全球展望不確定性的來源。



●737 Max空難理賠風險暴露，瑞士再保險啟動處理流程。另外外電消息指蘇黎世保險與波音公司簽訂了高達3,500萬美元的董事和高級職員責任保險。



●去年專利申請半數來自亞洲，華為提交量冠全球。https://bit.ly/2Ocqj4R



●Apple供應鏈中港廠商增至41家，首度超越日美。



●香港金融管理局再次買入20.1億港元，以捍衞聯繫匯率機制，為今年第3度出手，銀行體系結餘跌穿700億港元。



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