恒安國際去年盈利持平　末期息1.2元人幣

恒安國際(01044)公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利約37.99億元人民幣(下同)，按年增長0.15%，每股基本盈利3.151元，末期息每股1.2元。



公司指出，去年木漿價格持續處於歷史高位，加上人民幣年下半年開始貶值，令集團生產成本按年上升，壓縮毛利空間，令毛利率由2017年的41.8%降至約38.2%。由於去年第4季木漿價格開始回落，加上今年繼續積極改善產品組合，擴大規模效益，抵銷行內競爭激烈所致的負面影響，預期今年的毛利率可逐步改善。



去年衛生巾業務銷售按年增長約6.1%，至約65.937億元，佔集團收入約32.1%。期內憑藉高檔及升級產品佔比，有效抵銷石化原料成本上升的影響，衛生巾業務的毛利率由68.8%上升至約69.4%。



紙巾業務方面，去年收入大幅上升約18.8%，至約102.27億元，約佔集團收入49.9%，2017年為47.6%。不過毛利率就由26.8%降至22.5%。



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