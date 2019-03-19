中電信去年多賺近14%　末期息12.5港仙

中國電信(00728)公布截至2018年12月31日止全年業績，股東應佔溢利212.1億元人民幣(下同)，按年升13.9%，每股基本盈利0.26元，派末期息每股0.125港元。



期內，公司經營收入3,771.24億元；EBITDA為1,042.07億元，按年增2%；EBITDA率為29.7%。另外，資本開支749億元，按年減15.5%，為連續3年保持下降；自由現金流顯著改善，達225億元。



去年底止，移動用戶達3億戶，淨增5,304萬戶，創歷史新高，淨增市場份額達44%，總體市場份額提升至19.6%。其中，4G用戶達2.4億戶，淨增6,039萬戶，保持歷史高位，滲透率80%，實現行業領先。



公司執行董事、總裁兼首席運營官柯瑞文稱，轉變發展模式、推動高質量發展已成為公司當前首要任務；將堅持新發展理念及供給側結構改革，積極落實「提速降費」要求。公司將加快構建與5G相適應的經營機制。





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