港燈去年少賺8%　末期分派20.12仙

港燈(02638)公布截至去年12月底止年度業績，股份合訂單位持有人應佔溢利為30.51億港元，按年倒退8.68%，每股盈利34.53仙，每單位末期分派20.12仙。



公司主席霍建寧於業績報告中展望，明白轉用綠色能源需要投資新燃氣發電機組和相關的資本開支，加上增加使用天然氣，將令電費上調。若撇除「燃料費特別回扣」和「地租及差餉特別回扣」大幅減少的影響，2019年淨電費實較2018年低5.9%，但由於回扣減少，導致實際電價增加6.8%。



他續稱，在新《管制計劃協議》下，准許利潤回報率將大幅下調約20%。同時在2019至2023年度發展計劃下，公司正進行266億元的龐大資本投資計劃。除非出現不可預見的情況，預期股份合訂單位持有人未來數年的分派將有約20%的減幅。



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