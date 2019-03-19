樓價UPDATES：藍籌屋苑揸十年轉手賺過千萬

樓市愈升愈有，部分藍籌屋苑價量齊升，業主趁勢出貨錄可觀賺幅。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●太古城3月錄得25宗買賣，新近成交單位為恒星閣高層E室，實用面積748方呎，三房間隔，去年10月中放盤，叫價1,700萬港元，最終減72萬元以1,628萬元易手，實用呎價21,765元。原業主持貨10年沽出，帳面勁賺1,063萬元，單位升值188%。



●西灣河嘉亨灣2座中高層A室，實用面積約為662方呎，三房連主人套房間隔，剛以約1,560萬元成交，實用呎價約23,565元。原業主持貨10年轉售，帳面獲利約845萬元，物業升值約118%。



●西半山嘉景臺高層H室，實用面積791方呎，三房連主人套房間隔，以1,560萬元易手，實用呎價19,721元。原業主於2017年1月以1,300萬元買入單位，雖然持貨不足3年，但帳面獲利260萬元。



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九龍區

●大角咀一號銀海錄3月首宗買賣，單位為8座中層A室，實用面積781方呎，三房一套間隔，議價後以2,218萬元沽出，實用呎價28,399元。原業主持貨10年轉手帳面獲利1,150萬元，升值108%。



●長沙灣碧海藍天3座低層H室，實用面積約577方呎，三房間隔，以每月2.23萬元獲承租，實用呎租約38.6元。業主在2018年12月以約880萬元買入上述單位，租金回報率逾3厘。



●何文田建豐閣低層A室，實用面積約370方呎，兩房間隔，原開價650萬元，減價52萬元或約8%，以598萬元獲家庭客承接，實用呎價約16,162元。原業主持貨約18年轉手，帳面獲利約460萬元，漲價約3.3倍。



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新界區

●粉嶺花都廣場3月錄約8宗買賣，其中7座高層G室成交，實用面積526方呎，三房間隔，近日以670萬元易手，實用呎價12,738元。單位約4年升值約45.7%。



●馬鞍山迎濤灣1座高層H室，實用面積737方呎，三房一套間隔，以1,060萬元易手，實用呎價14,383元。原業主持貨12年沽出，升值約188%。



●上水彩蒲苑A座低層16室，實用面積約338方呎，一房間隔，以408萬元獲承接，實用面積呎價約12,071元。



●沙田皇御居低層A室，實用面積970方呎，三房一套間隔，議價後以1,250萬元易手，實用呎價12,887元。單位10年間升值約78.6%。



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